سولشاير يحدد شرطاً لرحيل لوكاكو

2019/06/01 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكدت صحيفة الدايلي ميل البريطانية الشهيرة أن مانشستر يونايتد في طريقه للتخلي عن قرابة 14 لاعبا من الفريق الحالي بموافقة من قبل المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير وهو الشخص المنتظر أن يقود الثورة الحالية للشياطين الحمر البريطانية.

ويخطط النادي الانكليزي للتعاقد مع صفقات من العيار الثقيل بقيمة جواو فيليكس وسانشو وجونيور فيربو وباولو ديبالا وغاريث بيل وماتياس دي ليخت وانطوان غريزمان ولاعبين آخرين.

وذكرت الصحيفة أن روميلو لوكاكو المهاجم البلجيكي الدولي طالب إدارة ناديه بالرحيل في فترة الانتقالات الصيفية الحالية ليرد سولشاير أنه لا يمانع خروجه هذا الصيف ولكن بشرط وصول عرض مالي كبير يبلغ 75 مليون باوند أي 80 مليون يورو وهو ما يصعب من عملية رحيل اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وينوي مانشستر يونايتد عدم تقديم عقد لاعب وسط الفريق خوان مانويل ماتا كما سيتخلص النادي من الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز عقب مشاركته مع منتخب بلاده في كوبا أمريكا في الصيف الحالي.

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