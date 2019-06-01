نهائي أبطال أوروبا.. أرباح خيالية تنتظر مدريد

2019/06/01 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أضحت استضافة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا تشهد منافسة كبيرة بين مدن "القارة العجوز" لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، نظرا للأرباح التي تجنيها في أيام معدودات.

فنهائي التشامبينزليغ ليس فقط مباراة كرة قدم سيتابعها الآلاف من الجماهير مباشرة والملايين عبر شاشات التلفزيون، بل هي فرصة للمدينة التي تستضيف هذه المباراة لجني أرباح خيالية.والمباراة النهائية لهذا العام ستجمع، السبت، بين توتنهام وليفربول الإنجليزيين على ملعب واندا ميتروبوليتانو بمدريد، ومن المرتقب أن تبلغ العائدات نحو 133 مليون يورو منها 66 مليون يورو ستستفيد منها المؤسسات العامة والخاصة بالعاصمة الإسبانية.ومن من المنتظر أن يكون قد حل بمدريد منذ، الخميس، وحتى السبت بين 60 ألف و70 ألف مشجع إنجليزي، في حين أن 34 ألفا منهم اشتروا تذاكر المباراة وكل واحد سينفق ما متوسطه 300 يورو خلال يومين على الأكل والشراب، ما قد يمثل إيرادات للمطاعم بنحو 18مليون يورو.وسيتضاعف سعر إقامة ليلة واحدة في الفندق إلى 3 مرات، فأمام هذا التدفق الجماهيري عملت شركات الطيران بتعزيز عروضها للزيادة في نسبة أرباحها، كما قررت شركة السكك الحديدية الإسبانية توفير 300 ألف تذكرة إضافية بقطارات الضواحي لتسهيل تنقل الجماهير، تلافيا لأي نوع من الحوادث تفسد احتفالية نهائي التشامبينزليغ.انتهى

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