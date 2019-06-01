انفجارات في أحد المصانع وسط روسيا

2019/06/01 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أصيب 19 شخصا على الأقل وفقد اثنان جراء 3 انفجارات هزت اليوم السبت مصنع “كريستال” لتصنيع الديناميت بمدينة دزيرجينسك وسط روسيا.وأفاد المكتب الصحفي لوزارة الصحة المحلية بأن معظم المتضررين أصيبوا بجروح شظية متوسطة وخفيفة الشدة.ونقلت وكالة “نوفوستي” عن ممثل في خدمة الطوارئ المحلية في وقت سابق أن الانفجارات أسفرت أيضا عن […]

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