2019/06/01 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، السبت، أن لاعب هاكن السويدي، احمد ياسين، اعتذر عن لعب ‏مباراة تونس الودية بحجة الاصابة.‏ وذكر الاتحاد في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، “بشكل مفاجيء صباح هذا اليوم، ابلغ ‏اللاعب احمد ياسين مدرب المنتخب الوطني كاتاتيش ومدير الفريق باسل كوركيس باعتذاره عن ‏الالتحاق بالمنتخب في تونس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أحمد ياسين يعتذر عن لعب مباراة تونس الودية وكالة خطوة برس.

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