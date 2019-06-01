الاحزاب التركمانية تجتمع بشأن احداث كركوك وتعلن رفضها عودة البيشمركة

2019/06/01 | 14:43

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بغداد اليوم- كركوك

جددت الأحزاب التركمانية، السبت (1 حزيران 2019)، رفضها عودة قوات بيشمركة الى محافظة كركوك، بالتزامن مع دعوات اعادتها، عقب سلسلة التفجيرات التي شهدتها كركوك وأسقطت أكثر من 20 قتيلاً وجريحاً.

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

قال لاهور شيخ جنكي، مسؤول وكالة الحماية والمعلومات، رئيس جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كردستان، السبت (1 حزيران 2019)، إن الاتحاد الوطني الكردستاني الذي ينتمي اليه واجه العراق وايران وتركيا من أجل الحفاظ على كركوك، ولن يرضى أن يظ

بغداد اليوم-متابعة

قال النائب السابق عن محافظة كركوك العضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، شاخوان عبدالله، السبت 1 حزيران 2019، إن مسؤولين بالحشد الشعبي، هددوا رئيس جامعة المحافظة الجديد، صباح احمد إسماعيل، وطالبوه بالاستقالة.

وقال ع

بغداد اليوم- نينوى

حذر القيادي في تحالف "القرار"، أثيل النجيفي، السبت (1 حزيران 2019)، من "انتكاسة" أمنية في محافظة نينوى، بسبب خروج تظاهرة يوم القدس فيها الجمعة.

وقال النجيفي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "مع الاسف الق

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