مدرب المنتخب الوطني يعلن القائمة الرسمية لأسود الرافدين

2019/06/01 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة المدار - بغدادأHعلن مدرب المنتخب الوطني، ستريشكو كاتانيش، عن القائمة الرسمية لاسود الرافدين التي ستواجه تونس ودياً خلال الشهر الجاري. وضمت القائمة كل من: جلال حسن ومحمد حميد ومحمد صالح لحراسة المرمى، احمد ابراهيم وسعد ناطق وعدي شهاب وميثم جبار وعلاء مهاوي وسامح سعيد وضرغام اسماعيل وحسام كاظم لخط الدفاع، امجد عطوان وحسين علي وجستن ميرام ومحمد قاسم وكرار نبيل ومازن فياض وهمام طارق لخط الوسط، مهند علي وعلاء عباس وايمن حسين لخط الهجوم. وستقام المباراة على الاراضي التونسية في السابع من شهر حزيران الجاري.

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