التقى بن سلمان.. السراج يدعو الرياض للتمييز بين المعتدي والمعتدى عليه

2019/06/01 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج أنه يتطلع إلى موقف سعودي من الأزمة الليبية لا يساوي بين

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