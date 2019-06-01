نصرالله: أي حرب على إيران لن تبقى عند حدودها

2019/06/01 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت – حذر الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الجمعة من أن أي حرب ضد طهران الداعمة له “لن تبقى عند حدود

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