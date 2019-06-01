2019/06/01 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في زيارة دولة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد إمبراطور اليابان.. ترمب سيلتقي الملكة إليزابيث في بريطانيا) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد إمبراطور اليابان.. ترمب سيلتقي الملكة إليزابيث في بريطانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).