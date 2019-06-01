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بعد إمبراطور اليابان.. ترمب سيلتقي الملكة إليزابيث في بريطانيا


بعد إمبراطور اليابان.. ترمب سيلتقي الملكة إليزابيث في بريطانيا
2019/06/01 | 14:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- في زيارة دولة

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