2019/06/01 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أعلن نادي إشبيلية الإسباني وفاة لاعبه السابق خوسيه أنطونيو رييس الذى سبق له اللعب ضمن صفوف ريال مدريد وأرسنال الإنجليزى.ونشر النادي الإسباني عبر حساب التواصل الاجتماعي «توتير»، قائلاً: “لن نستطيع اعلان خبر سيء مثل هذا، لقد توفي لاعبنا أنطونيو رييس في حادث تصادم، فليرقد في سلام”.من جانبها، ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة لاعب ريال مدريد السابق اثر حادث سير) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة لاعب ريال مدريد السابق اثر حادث سير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).