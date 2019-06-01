النهج الوطني: الاقليم يصدر 600 الف برميل نفط يوميا والحكومة تتجاهل

2019/06/01 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- استغربت كتلة النهج الوطني، المنضوية في تحالف الاصلاح والاعمار، اليوم السبت، من تجاهل الحكومة الاتحادية للخروق التي ترتكبها حكومة الاقليم ومنها عدم تسليم بغداد ايرادات تصدير النفط.وقال النائب عن الكتلة حازم الخالدي في تصريح لـ/SNG/، ان “حكومة اقليم كردستان لم تلتزم بالقانون والدستور”، مستغربا “من تجاهل الحكومة الاتحادية لجميع الخروق وعدم محاسبتها”.واشار ...

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