أول موجات الحر الصيفية تضرب العراق ابتداء من العيد

2019/06/01 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، السبت، تعرض البلاد لموجة حارة في عموم المدن مع رطوبة مرهقه في مدن الجنوب خلال أيام عيد الفطر المبارك.وقال عطية، في منشور على صفحته بالفيسبوك، اطلعت عليه /المعلومة/ إن “توقعات نماذج الطقس تشير الى بداية تأثير موجةُ حارة هي أول موجات الحر الصيفية ستؤثر في عموم […]

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