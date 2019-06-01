2019/06/01 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / نجدة بغداد: ضبط١١٢ كارتونة مشروبات كحولية متنوعة وسط العاصمة

01/06/2019 14:50:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلنت مديرية نجدة بغداد، السبت، العثور على ١١٢ كارتونة مشروبات كحولية متنوعة، لا تحمل أي تخويل رسمي في منطقة الكرادة وسط العاصمة.

وذكر بيان لـ المديرية تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) أن "دوريات نجدة بغداد واثناء تجوالها ضمن منطقة الكرادة تم الاشتباه بعجلتين الاولى نوع طيبة صفراء اللوان وبعد تفتيشها تم العثور على ٢٤ كارتونة تحتوي كل واحدة منها على ١٢ قنينة مشروبات كحولية متنوعة بدون اي تخويل رسمي".

وأضاف البيان، انه "في ساحة التحريات ضمن المنطقة المذكورة اعلاه تم الاشتباه بعجلة نوع كيا ولدى تفتيشها اتضح بداخلها ٨٨ كارتونة من المشروبات الكحولية متنوعة بدون اي تخويل رسمي".

وأكد، "تم تسليم الاشخاص الى الجهات المعنية مع المضبوطات واشعار عمليات بغداد ومدير نجدة قاطع الرصافة".

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