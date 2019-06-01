2019/06/01 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سليماني: حريق مصنع "كالة" الايراني بالعراق كان متعمدا والاضرار 80 مليون دولار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/01 | 15:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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