2019/06/01 | 15:00

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قرار امريكي جديد بشأن صناعة البتروكيماويات في إيران

اعلنت مصادر اعلامية اليوم السبت ان الادارة الأميركية أجّلت فرض حظرا

جديدا على صناعة البتروكيماويات في إيران.وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد

ترامب أجّلت فرض حظرا جديدا على الصناعة البتروكيماوية في إيران.وكانت وزارة المالية الأمريكية خططت لفرض اجراءات حظر جديدة على إيران

أواسط مايو/أيار.وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة كانت قد وضعت قيودا على الصناعة

البتروكيماوية الإيرانية منها ما يحظر ابتياع بعض منتجاتها.



ومن

المفروض أن تحظر العقوبات الجديدة التعامل مع شركات إيرانية محددة من

شركات الصناعة البتروكيماوية.

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