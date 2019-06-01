2019/06/01 | 15:00

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تصريحات مثيرة لترامب عن ميغان ماركل، قبل زيارته إلى بريطانيا

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في لقاء حديث أجري معه، عن صدمته

من تعليقات ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري عنه، والتي وصفها

بـ "الكريهة".وكانت ميغان ماركل الأمريكية، المولودة في لوس أنجلوس، اتهمته في

تصريحات سابقة بأنه "كاره للنساء" و"مثير للخلاف"، وذلك خلال حملته

الانتخابية لعام 2016.كما تعهدت "ماركل" بأنها ستدلي بصوتها في انتخابات الرئاسة الأمريكية

لعام 2016، لصالح منافسة ترامب، هيلاري كلينتون.وعند مواجهته بتصريحات ميغان ماركل عنه، أكد الرئيس دونالد ترامب، في

حديثه مع صحيفة "ذا صن" البريطانية، أنه لم يسبق له وأن سمع هذه

التصريحات، مضيفا أنه يشعر بالصدمة منها.وقال: "لم أكن أعلم بهذا، ما الذي قد أقوله تعليقا على هذا، لم أكن

أعلم أنها كريهة".ولكن توقع ترامب للصحيفة البريطانية، أن تشكل ميغان ماركل "أميرة

بريطانية جيدة".وقال: "أتوقع أن تؤدي دورها بشكل جيد، وأتمنى أن تنجح في هذا".وتأتي تصريحات دونالد ترامب عن ميغان ماركل، قبل زيارته هو وزوجته

ميلانيا ترامب إلى بريطانيا، من 3 إلى 5 يونيو/حزيران.ولن تتواجد ميغان ماركل لاستقبال ترامب، بسبب قضائها لإجازة الأمومة

حاليا، مع مولودها الأول من الأمير هاري "آرتشي".

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