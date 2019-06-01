ارتفاع سعر صرف الدولار في أسواق العراق اليوم السبت

2019/06/01 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار في أسواق العراق، اليوم السبت، ارتفاعاً ملحوظاً أمام الدينار العراقي.

وبلغ سعر صرف المائة دولار أميركي، صباح اليوم، 1 حزيران

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