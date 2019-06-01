الأحزاب التركمانية تجدد رفضها القاطع لعودة البيشمركة إلى كركوك

2019/06/01 | 15:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

جدد الاحزاب التركمانية، اليوم السبت، رفضها القاطع لعودة البيشمركة باي شكل من الأشكال الى محافظة كركوك.

جاء ذلك خلال عقد الأحزاب والنواب التركمان وأعضاء

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