ما حقيقة الديون الخارجية في ليبيا؟

2019/06/01 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنفقت ليبيا ضمن الموازنة العامة للدولة في الفترة ما بين عام 2012 وحتى العام الماضي أكثر من 312 مليار دينار (ما يقارب

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