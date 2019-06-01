صحيفة عبرية تسرب جزء من تفاصيل ما يسمى بـ”صفقة القرن”

2019/06/01 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة… كشفت صحيفة هآرتس الصهيونية ، السبت جزء من تفاصيل ما يمسى بـ”صفقة القرن” لإنهاء وتصفية القضية الفلسطينية.وذكرت الصحيفة في تقرير ترجمته وكالة / المعلومة /، أن جزء من الصفقة “هو ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب يريد تجنيس اللاجئين الفلسطينيين وتسويتهم في العديد من البلدان ، بما في ذلك لبنان وسوريا والأردن والعراق”.[…]

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