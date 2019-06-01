وفاة خوسيه انطونيو رييس لاعب ارسنال واشبيلية السابق في حادث سير

2019/06/01 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي خوسيه أنطونيو رييس اللاعب الدولي السابق في منتخب إسبانيا، اليوم السبت، في حادث سير، عن عمر 35 عاما.

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