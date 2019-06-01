مجلس النواب الاميركي يتهم ترامب بمحاولة

2019/06/01 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي آدم شيف، مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالات المخابرات الأمريكية من أن الرئيس دونالد ترامب يحاول "تسييس" المخابرات وأجهزة إنفاذ القانون الأمريكية.

وانتقد شيف ترامب على منحه وزير العدل وليام بار سلطات "شاملة" لرفع السرية عن التقارير الحكومية أو خفض درجة سريتها خلال إجراء ما تصفه وزارة العدل "بمراجعة لأنشطة مخابرات" مرتبطة بحملة انتخابات الرئاسة في عام 2016.وقال شيف في خطابات أرسلها لرؤساء الوكالات إن الأوامر التي أصدرها لهم ترامب يوم 23 أيار الماضي بالمساعدة في المراجعة التي يجريها بار كانت "مسعى من الرئيس ووزير العدل لتسييس مجتمع المخابرات وإنفاذ القانون لنزع الشرعية عن تحقيق وجيه بشأن الرئيس ولمهاجمة أعدائه السياسيين".وأرسل شيف الخطابات، التي اطلعت عليها "رويترز"، وتابعها موقع "الغدير" إلى رؤساء المخابرات الوطنية ومكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة الأمن القومي.وطلب منهم إبقاء لجنته على اطلاع بالمراجعة التي يجريها بار.

كان المحقق الخاص روبرت مولر قد قال يوم الأربعاء الماضي إن تحقيقه خلص إلى أن روسيا تدخلت في انتخابات 2016 الرئاسية لكنه لم يقدم أدلة كافية على وجود تآمر بين حملة ترامب وموسكو.واتهم ترامب مرارا مساعدين كبارا في الأمن القومي بالتجسس على حملته ، ونفى مستشارون للرئيس السابق باراك أوباما، الذي كان رئيسا أثناء الحملة، اتهامات ترامب.انتهى

ع.ر

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