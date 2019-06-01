بعد الصين ... ترامب يشن حرباً تجارية على الهند

2019/06/01 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذف الهند من قائمة الدول التي تتمتع بأفضليات تجارية معينة التي تسمح لها بتوريد سلسلة من البضائع إلى الولايات المتحدة بدون رسوم جمركية.

وذكر ترامب في بيان تابعه موقع "الغدير"، ان "الهند لم تقنع الولايات المتحدة بأنها ستقدم دخولا مقبولا ومتناسبا إلى أسواقها، ونتيجة ذلك فإنه من المنطقي وقف وجود الهند في قائمة الدول النامية التي تتمتع بالأفضليات التجارية ابتداء من الـ5 من حزيران الجاري".وتضم هذه القائمة في الوقت الراهن نحو 120 دولة، ويحق لهذه الدول في إطار نظام الأفضليات المعمم الذي تم تأسيسه وفق قانون التجارة لعام 1974، توريد أكثر من 3.5 ألاف نوع من البضائع إلى الولايات المتحدة بدون رسوم، الأمر الذي يجب أن يساعد في التطوير الاقتصادي لهذه الدول.انتهىع.ر

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