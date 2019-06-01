وثيقة.. منع بيع الألعاب النارية في الرمادي

2019/06/01 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت قائممقامية قضاء الرمادي بمحافظة الأنبار قرارا منعت بموجبه أصحاب المحلات من بيع الألعاب النارية بجميع أنواعها.

واوضح بيان حمل توقيع القائمقام إبراهيم خليل عوسج، ان القرار استند الى الصلاحيات المخولة للقضاء، وفق المواد المتعلقة بقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، ويشمل حظر بيع جميع انواع الأسلحة النارية الخاصة بالأطفال والكبار، وذخيرتها من المعدنية والبلاستيكية، اعتبارا من الثاني من الشهر الجاري، حفاظا على سلامة المواطنين، ولمنع أي أذى يصيبهم نتيجة لاستخدام تلك الألعاب، محملا في الوقت ذاته أصحاب المحال المسؤولية القانونية في حال مخالفة القرار.

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