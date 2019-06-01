مقتل مزارع وسائق حاصدة بهجوم جنوب الموصل

2019/06/01 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / نينوى

قتل مزارع وسائق حاصدة بهجوم مسلح جنوب الموصل.





وقال مصدر في الشرطة للنور نيوز، ان “مسلحين اغتالوا، فجر اليوم، مزارعا واخر سائق حاصدة باطلاق نار في قرية خربة تل طيبة بناحية الشورة (25كم جنوب الموصل)”.

وأضاف، ان “القوات الامنية فتحت تحقيقا بالحادث”.





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