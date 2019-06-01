امانة بغداد: تنفيذ حملة لازالة هياكل متجاوزة ومصادرة اغنام، جنوبي العاصمة

2019/06/01 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت امانة بغداد، السبت، تنفيذ حملة لازالة هياكل متجاوزة ومصادرة اغنام، جنوبي العاصمة.

وذكر بيان للامانة ، ان "ملاكات بلدية الرشيد قامت بحملة ازالت خلالها عدداً من الهياكل التي شيدت تجاوزاً ضمن المقاطعة 2/10 جنوبي بغداد".

وأضاف البيان ان "ملاكات بلدية الرشيد نفذت ايضاً حملة لمصادرة الأغنام حيث صادرت 33 راس ماشية فقط من شارع صلاح الدين للمرور السريع".

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