شرطة ديالى: اعتقال سبعة مطلوبين بقضايا جنائية وارهابية في مناطق متفرقة من المحافظة

2019/06/01 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة شرطة ديالى، السبت، اعتقال سبعة مطلوبين بقضايا جنائية وارهابية في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقال الناطق باسم القيادة العقيد غالب العطية في بيان ، ان "مفارز من الامن الوطني وبالاشتراك مع استخبارات الجيش وقسم شرطة المقدادية وهبهب ومفارز مكافحة اجرام قره تبة القت القبض على سبعة مطلوبين على مختلف القضايا الجنائية ومن بينهم مطلوب واحد وفق المادة 4ارهاب".

واضاف العطية ان "خبير المتفجرات تمكن من معالجة عبوة ناسفة تم ضبطها داخل احد منازل المواطنين في قرية نوفل في قضاء المقدادية"، لافتا الى ان "شرطة المحافظة تواصل عمليات الدهم والتفتيش لتعزيز خطة شهر رمضان".

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