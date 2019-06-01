واشنطن تؤجل عقوبات على قطاع البتروكيماويات الإيراني

2019/06/01 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس في خضم التوتر الحاصل بين واشنطن وطهران، تقدم الإدارة الأميركية على خطوة معاكسة، فتؤجل فرض عقوبات جديدة على قطاع البتروكيماويات الإيراني.وكشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية نقلا عن مسؤولين قولهم، إن القرار الأميركي القاضي بفرض عقوبات على قطاع البتروكيماويات كان من شأنه أن يلحق مزيدا من الضرر بالقطاع الاستراتيجي الإيراني.وتعد

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