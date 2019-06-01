2019/06/01 | 15:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
القبض على جاسوس للدواعش في الكرمة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، القبض على جاسوس لتنظيم داعش في الكرمة بالانبار.
وقال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
القبض على جاسوس للدواعش في الكرمة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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