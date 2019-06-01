بدر: العراقيون سيقاومون امريكا اذا قصفت ايران حتى مع حياد الحكومة

2019/06/01 | 15:12

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بغداد:سومر نيوز

اكد النائب عن كتلة بدر النيابية وعضو لجنة الامن والدفاع كريم عليوي، اليوم السبت، ان الشعب العراقي سيقاو...

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