رابطة المصارف الخاصة تكرم نخبة من رواد القطاع المصرفي

2019/06/01 | 15:12

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الاقتصاد نيوز ـ أربيل

كرمت رابطة المصارف الخاصة العراقية، من خلال مأدبة إفطار اقامتها في مدينة أربيل، عدد من رواد القطاع المصرفي.

وكان من بين المكرمين مدير عام البنك المركزي العراقي في مدينة أربيل عابد صالح، ورئيس الادعاء العام لحكومة إقليم كردستان ازاد حسن، ورئيس محكمة استئناف أربيل ابرايم خوشنار، ومستشار وزير المالية لحكومة إقليم كردستان ادهم كريم، والخبير الاقتصادي همام الشماع والخبير المصرفي فالح داود.

وقال رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل، في كلمته على هامش مأدبة الإفطار التي حضرتها "الاقتصاد نيوز"، إن "في مثل هذه الايام الكريمة اعتادت رابطة المصارف الخاصة العراقية وبالتنسيق مع البنك المركزي العراقي أن تحتفي بعدد من رواد القطاع المصرفي كما حصل في رمضان الماضي".

وأضاف "قبل ثلاثة أيام كرمنا، خلال مأدبة إفطار اقيمت في بغداد، نخبة من الرواد ولم ننسى خلال ذلك التكريم جيل الشباب الذين نعقد عليهم الامال الكبيرة حيث تم تكريمهم أيضاً".

وبارك الحنظل في كلمته إنتخاب نيجرفان برزاني رئيساً لإقليم كردستان.

وأشار رئيس رابطة المصارف الخاصة الى أن الاخيرة حريصة "منذ نشوءها على المشاركة في المبادرات المجتمعية، حيث شاركت بحملة (أهلنا) لدعم النازحين وبمبادرة (ألق بغداد) لتأهيل 20 ساحة في بغداد، كما شاركت الرابطة بتأهيل كنسية مريم العذراء في بغداد وكنسية أخرى في البصرة".

وأكمل "الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، اذ الأفكار السابقة ولدت أفكاراً جديدة آخرها فكرة تأهيل واعادة ترميم 5 جسور في بغداد"، لافتاً الى أن "كل المباردات المجتمعية التي تساهم فيها رابطة المصارف تكون بالشراكة مع البنك المركزي العراقي".

وتابع الحنظل أن "أبرز تحدي يواجه العراق هو شحة الوظائف في القطاع الحكومي اذ تخرج الكليات سنوياً 100 ألف طالب، في الوقت الذي يتواجد فيه 6،5 مليون موظف في دوائر الدولة"، موكداً على ضرورة إشارك القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية.

ولفت الحنظل الى أن "القطاع المصرفي في الموصل أطلق قروضاً لأبناء المحافظة بقيمة 5 مليون وبلا مرابحة في سبيل توفير فرص العمل لهم".





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