حريق جديد في البصرة يلتهم كرفانين في ميناء ام قصر الشمالي

2019/06/01 | 15:14

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بغداد اليوم_ البصرة

أفاد مصدر أمني، السبت (01 حزيران 2019)، بأن حريقًا جديدًا التهم كرفانين في ميناء ام قصر الش...





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