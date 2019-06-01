محافظ النجف يوقف العمل بمشروع الكيبل الضوئي ويوجه بتحقيق سريع

2019/06/01 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..وجه محافظ النجف لؤي الياسري، السبت، بإيقاف العمل بتنفيذ مشروع الكيبل الضوئي في المحافظة، فيما قرر تشكيل لجنة بشان ما أثير مؤخرا حول تعرض بعض الشوارع الى الضرر.وقال مكتب الياسري في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، “تقرر توقيف العمل بتنفيذ بمشروع الكيبل الضوئي في العقد المبرم بين ووزارة الاتصالات وشركة زين للاتصالات […]

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