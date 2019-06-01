وزير الثقافة يوجه بفتح متحف الناصرية ومدينة اور في عيد الفطر

2019/06/01 | 15:20

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(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..وجه وزير الثقافة والسياحة والاثار عبد الامير الحمداني ، بفتح متحف الناصرية الحضاري ومدينة اور الاثرية امام الزائرين طيلة ايام عطلة عيد الفطر .وقال مدير المتحف الاثاري عامر عبد الرزاق ان ” الوزير وجه بفتح ابواب المتحف ومدينة اور امام الزائرين في عطلة عيد الفطر ، لفسح المجال لمن لم تسمح لهم ظروف العمل والوظيفة زيارتهما والاطلاع على تاريخ الحضارة السومرية “.وتابع عبد الرزاق ان ” ادارة المتحف ستقوم بتوفير الاجواء المناسبة للزوار ومرافقتهم وتقديم الشرح الوافي عن الحقب التاريخية للمقتنيات التي يضمها المتحف “.

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