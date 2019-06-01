2019/06/01 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6Mc3HmMxQSY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حريق جديد في البصرة يلتهم كرفانين في ميناء ام قصر الشمالي #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حريق جديد في البصرة يلتهم كرفانين في ميناء ام قصر الشمالي #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).