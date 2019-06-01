محافظ النجف يوقف العمل بتنفيذ مشروع الكيبل الضوئي في المحافظة

2019/06/01 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {النجف الاشرف: الفرات نيوز} اعلن محافظ النجف لؤي الياسري، السبت، ايقاف العمل بتنفيذ بمشروع الكيبل الضوئي في العقد المبرم بين ووزارة الاتصالات وشركة زين للاتصالات الجاري تنفيذه في شوارع المحافظة.

وذكر بيان للمحافظة تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "الياسري وجه بتشكيل لجنة تحقيقية مهنية من ذوي الاختصاص حول الادعاءات التي اثيرت مؤخرا بشأن تعرض بعض الشوارع الى الضرر نتيجة مد مسار الكيبل الضوئي"، مبيناً ان "على اللجنة تقديم تقريرها بأسرع وقت لاعلان التقرير النهائي".وأضاف البيان ان "مشروع الكيبل الضوئي الذي تنفذه شركة الاثير ( زين العراق) والذي انطلقت مراحله في مدينة النجف الاشرف و كربلاء المقدسة وبغداد هو بناءا على عقد بين وزارة الاتصالات( الشركة العامة للاتصالات و البريد) و شركة الأثير ( زين العراق) والهدف منه إيصال خدمة الكيبل الضوئي للمحافظات المذكورة وبالتالي إطلاق خدمة 4G لمواكبة التطور الحاصل في خدمة الاتصالات".وتابع البيان ان "المحافظة وبلدية النجف ليس لها اي علاقة بالعقد المبرم من الناحية المالية وكذلك لن يترتب اثر مالي على المحافظة والبلدية عدا التسهيلات الفنية في التنفيذ".انتهى

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