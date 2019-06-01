الدعم اللوجستي بالحشد تنفي اندلاع حريق في أحد مخازنها جنوبي بغداد

2019/06/01 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت معاونية الدعم اللوجستي في هيئة الحشد الشعبي، السبت، الأنباء عن اندلاع حريق في أحد مخازنها جنوبي بغداد.وذكرت معاونية الدعم اللوجستي في بيان، أنه "تناقلت أنباء بشأن اندلاع حريق في مخازن جرف النداف التابعة لمعاونية الدعم اللوجستي في هيئة الحشد؛ ففي الوقت الذي ننفي فيه ذلك نود توضيح أن الحريق نشب في احد المخازن ...

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