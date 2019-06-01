النفط تعلن الاحصائية الاولية لصادرات وايرادات شهر آيار

2019/06/01 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط، مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر آيار الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آيار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (106) مليونا و (675) الفا و(881) برميلا، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة (3) مليون و(166) الفا و(261) برميلا ، فيما بلغت الكميات المصدرة من حقل القيارة (894) الفا و(528) برميلا”.





وأشار الى ان “المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ (3) ملايين و(572) الف برميل، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة (3) ملايين و(441) الف برميل ، ومن جيهان كان المعدل اليومي (102) الف برميل ، فيما كان المعدل اليومي من حقل القيارة (29) الف برميل”، مبينا ان “معدل سعر البرميل الواحد بلغ (66,683) دولارا”.





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