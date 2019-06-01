نائب يرمي الكرة في ملعب المحكمة الاتحادية بشأن استبدال 14 نائبا

2019/06/01 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… اعتبر النائب عن تحالف الإصلاح عباس عليوي، السبت، قرار المحكمة الاتحادية باستبدال 14 نائبا بانه غير حقيقي ،مبينا انه محاولة لردة فعل منع مجلس النواب من إحالة رئاسة المحكمة للتقاعد.وقال عليوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “حراك مجلس النواب بإحالة القضاة المتجاوز أعمارهم الـ70 عاما والمكلفين بمنصب رئاسة المحكمة الاتحادية لمدة […]

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