صالح يذهب بالعراق بعيدا عن الصراعات ويرفض تهويد القدس

2019/06/01 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة

رحبت اوساط سياسية بموقف الرئيس برهم صالح في مؤتمر القمة العربية المنعقد في مكة ودعمه للقضية الفلسطينية واعتراضه على البيان الختامي.

وقالت النائب عن ائتلاف دولة القانون عاليه نصيف في تصريح تابعته “الاتجاه برس”،اليوم السبت، إن “الرئيس صالح نجح في جعل العراق يتبنى موقفاً حيادياً تجاه الصراعات الدائرة في المنطقة وعدم مجاملة اي طرف على حساب الحق، كما عبر عن دعم العراق لقضية الشعب الفلسطيني والدعوة المباشرة لإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس العربية، وهذا الموقف يعد تحدياً للإرادات الرامية لتهويد القدس وجعلها عاصمة للكيان الصهيوني الغاصب، كما أحرج الإدارة الأمريكية والمروجين لصفقة القرن”.

وأضافت نصيف، أن “اعتراض العراق على البيان الختامي كان موقفاً مشرفاً عبر من خلاله الرئيس صالح عن سياسة خارجية عراقية قوية ترفض الانسياق وراء أية تأثيرات دولية ولا وصاية لأحد عليه”.

وتابعت، أن “هذا الاعتراض الذي نراه منطقياً وعقلانياً سيجعل العراق منطلقاً لتبني المواقف الحيادية في مواجهة الأزمات في المنطقة والعالم كما سيجعل مواقفنا يحسب لها ألف حساب من قبل بقية الدول”.

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