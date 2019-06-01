قدس العجم!!

2019/06/01 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / خالد الناهي..يحكى ان رجلا سرقت داره في وضح النهار من عصابة يعرفها الجميع، فاستصرخ الناس، وكان من بين الذين هبوا لنصرته، اخا له من ابيه كان يظنه من أعدائه! عندما عرف الأصدقاء والاخوة من السارق، طأطأوا رؤوسهم وانسحبوا ” لأن السارق لا يرحم”..إلا اخوه من أبيه بقي معه وأخبره بأنه سيمده […]

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