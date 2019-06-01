التربية تعلن نتائج السادس الابتدائي لمحافظتي الانبار والبصرة

2019/06/01 | 16:15

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- البصرة

التهت النيران، ظهر اليوم السبت، عدة كرفانات في ميناء ام قصر الشمالي بمحافظة البصرة.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن حريقا اندلع في كرفانات الحرم الكمركي لميناء ام قصر الشمالي جنوبي البصرة.

واضاف، أن فرق الدفاع المد

بغداد اليوم- البصرة

كشف ضابط في شرطة كمارك المنطقة الجنوبية، السبت، 01 حزيران، 2019، مصير السيارات المهربة التي يتم ضبطها في موانئ البصرة، فيما تحدث عن حيلة قانونية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن، "السيارات المهربة والتي هي دون الموديل المس

بغداد اليوم- بغداد

كشف خبير الارصاد في الهيأة العامة للأنواء الجوية، صادق عطية، السبت (1 حزيران 2019)، عن الاجواء المناخية ودرجات الحرارة المتوقعة خلال أيام العيد والمتوقع بدئه في العراق الثلاثاء المقبل.

وقال عطية، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن

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