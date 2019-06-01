نائب يرمي الكرة في ملعب المحكمة الاتحادية بشأن استبدال 14 نائبا

2019/06/01 | 16:16

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بغداد :سومر نيوز

اعتبر النائب عن تحالف الإصلاح عباس عليوي، السبت، قرار المحكمة الاتحادية باستبدال 14 نائبا بانه غير حقي...

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