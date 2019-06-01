حشد الشمال يرفض عودة البيشمركة الى كركوك

2019/06/01 | 16:16

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بغداد:سومر نيوز

رفض المتحدث باسم الحشد الشعبي، “محور الشمال”، علي الحسيني، السبت، المطالبات الداعية الى اعادة البيشمركة...

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