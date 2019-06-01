النفط تعلن الصادرات والايرادات النفطية خلال الشهر الماضي

2019/06/01 | 16:16

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بغداد:سومر نيوز

أعلنت وزارة النفط، السبت، مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر آيار الماضي ، بحسب الاحصائية الاولي...

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