2019/06/01 | 16:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قال المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن السعودية بدلا من الاهتمام بالقضية الفلسطينية دشنت مسرحية اجتماعات لجامعة الدول العربية لمواجهة سياسية مع إيران.وكتب المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية عبد اللهيان في تغريدة نشرها في حسابه على “تويتر” تعليقا على اجتماع القمة العربية الطارئة التي عقدت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسؤول ايراني يصف قمة السعودية بـ”المسرحية” وكالة خطوة برس.

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