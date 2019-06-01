نتائج الدراسة الابتدائية للبصرة

2019/06/01 | 16:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت وزارة التربية عن نتائج الدراسة الابتدائية (السادس الابتدائي ) لتربية محافظة البصرة للدور الاول للعام الدراسي 2019/2018 وقد بلغت نسبة النجاح لهذا الدور ٦٨% .

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