2019/06/01 | 16:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت وزارة التربية عن نتائج الدراسة الابتدائية (السادس الابتدائي ) لتربية محافظة الانبار للدور الاول للعام الدراسي 2019/2018 بنسبة نجاح ٥٢% .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتائج الدراسة الابتدائية للانبار) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتائج الدراسة الابتدائية للانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).