قيادة الديمقراطي الكوردستاني تعلن دعمها لرئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني

2019/06/01 | 16:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ هنأ المجلس القيادي للحزب الديمقراطي الكوردستاني يوم السبت رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بمناسبة تسنمه منصبه الجديد.

وعقد المجلس القيادي في وقت سابق من اليوم اجتماعا موسعا باشراف مباشر من زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني.

وقال المجلس في بيان اليوم، انه يعلن الدعم الكامل لنيجيرفان بارزاني في مسؤوليته الجديدة كرئيس اقليم كوردستان.

وعن الاوضاع بين اربيل وبغداد ذكر المجلس انه "الى الان العلاقات جيدة مع الحكومة العراقية، والخارطة المعدة لحل الخلافات والقضايا العالقة تسير بشكل صحيح".

تتمة..

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