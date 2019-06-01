English | كوردى

العراق يعلن الإحصائية الأولية لصادرات النفط الخام والإيرادات المتحققة في أيار


العراق يعلن الإحصائية الأولية لصادرات النفط الخام والإيرادات المتحققة في أيار
2019/06/01 | 16:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- من الحقول النفطية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعلن الإحصائية الأولية لصادرات النفط الخام والإيرادات المتحققة في أيار) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعلن الإحصائية الأولية لصادرات النفط الخام والإيرادات المتحققة في أيار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).

كامل التفاصيل في: رووداو ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا